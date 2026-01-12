Как приготовить суши-шаурму дома: не заказывайте доставку – это получается вкуснее
- Суши-шаурма – отличная опция для домашнего ужина или посиделок с друзьями.
- Ингредиенты включают рис для суши, креветки, крабовые палочки, крем-сыр, огурец, авокадо, пикантный соус, нори, мука, воду, панко, масло, соль, перец и лимонный сок.
Суши-шаурма – это формат, который сочетает знакомые вкусы без лишних усложнений. В ней есть все, за что любят суши, но подача более сытная и выразительная.
Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина или посиделок в кругу друзей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Daria.cooks. Когда хочется удивить чем-то новым с любимым вкусом – стоит приготовить мини суши-шаурму.
Как приготовить суши-шаурму?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сухого риса для суши;
– 150 граммов креветок;
– 150 граммов крабовых палочек;
– 250 граммов крем-сыра;
– пол огурца;
– 1 авокадо;
– пикантный соус на основе майонеза и соуса шрирача – по вкусу;
– 4 листа нори;
– 100 миллилитров пшеничной муки;
– 50 миллилитров воды;
– панко – для панировки;
– масло – для обжарки;
– соль – по вкусу;
– черный перец – по вкусу;
– лимонный сок – по вкусу.
Легкий способ приготовления суши-шаурмы: видео
Приготовление:
- Рис тщательно промойте, отварите до готовности и полностью остудите.
- Креветки замаринуйте с солью, перцем, сухим чесноком и каплей масла, после чего быстро обжарьте на сковороде до готовности.
- Огурец и авокадо нарежьте тонкой соломкой.
- Крабовые палочки разберите на волокна, креветки нарежьте кусочками.
- Майонез смешайте с соусом шрирача до однородной пикантной заправки.
- Коврик для суши плотно оберните пищевой пленкой, выложите на него лист нори и увлажненными руками равномерно распределите слой риса.
- Поочередно выложите огурец, авокадо, крем-сыр, краб, немного соуса и креветки, после чего аккуратно сверните ролл с помощью коврика.
- Готовый ролл разрежьте пополам, каждую часть окуните в кляр из муки и воды до консистенции сметаны, обваляйте в панко и обжарьте в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.
Как сварить рис за 5 минут?
Поместите воду и рис в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, пишет Recipe tine ats. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи на высокой мощности.
Подождите 5 минут или пока вода не впитается, затем разрыхлите вилкой. Вот и все – рис готов к использованию!
