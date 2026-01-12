Укр Рус
12 января, 12:24
3

Как приготовить суши-шаурму дома: не заказывайте доставку – это получается вкуснее

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Суши-шаурма – отличная опция для домашнего ужина или посиделок с друзьями.
  • Ингредиенты включают рис для суши, креветки, крабовые палочки, крем-сыр, огурец, авокадо, пикантный соус, нори, мука, воду, панко, масло, соль, перец и лимонный сок.

Суши-шаурма – это формат, который сочетает знакомые вкусы без лишних усложнений. В ней есть все, за что любят суши, но подача более сытная и выразительная.

Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина или посиделок в кругу друзей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Daria.cooks. Когда хочется удивить чем-то новым с любимым вкусом – стоит приготовить мини суши-шаурму.

Как приготовить суши-шаурму?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 200 граммов сухого риса для суши; 
– 150 граммов креветок; 
– 150 граммов крабовых палочек; 
– 250 граммов крем-сыра; 
– пол огурца; 
– 1 авокадо; 
– пикантный соус на основе майонеза и соуса шрирача – по вкусу; 
– 4 листа нори; 
– 100 миллилитров пшеничной муки; 
– 50 миллилитров воды; 
– панко – для панировки; 
– масло – для обжарки; 
– соль – по вкусу; 
– черный перец – по вкусу; 
– лимонный сок – по вкусу.

Легкий способ приготовления суши-шаурмы: видео

Приготовление:

  1. Рис тщательно промойте, отварите до готовности и полностью остудите.
  2. Креветки замаринуйте с солью, перцем, сухим чесноком и каплей масла, после чего быстро обжарьте на сковороде до готовности.
  3. Огурец и авокадо нарежьте тонкой соломкой.
  4. Крабовые палочки разберите на волокна, креветки нарежьте кусочками.
  5. Майонез смешайте с соусом шрирача до однородной пикантной заправки.
  6. Коврик для суши плотно оберните пищевой пленкой, выложите на него лист нори и увлажненными руками равномерно распределите слой риса.
  7. Поочередно выложите огурец, авокадо, крем-сыр, краб, немного соуса и креветки, после чего аккуратно сверните ролл с помощью коврика.
  8. Готовый ролл разрежьте пополам, каждую часть окуните в кляр из муки и воды до консистенции сметаны, обваляйте в панко и обжарьте в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.

Как сварить рис за 5 минут?

Поместите воду и рис в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, пишет Recipe tine ats. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи на высокой мощности.

Подождите 5 минут или пока вода не впитается, затем разрыхлите вилкой. Вот и все – рис готов к использованию!

