Не повторяйте: 3 ошибки, которых следует избегать при приготовлении картофельного пюре

Картофельное пюре можно легко испортить. Одна из трех распространенных ошибок приведет к тому, что блюдо будет лишено вкуса и питательной ценности.

Готовясь к приготовлению следующей порции картофельного пюре, важно помнить о типичных ошибках, которые могут ухудшить его вкус. Избегая этих ошибок, вы сможете каждый раз получать идеальный гарнир, пишет 24 Канал со ссылкой на UA-Vestnik.

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3 ошибки во время варки картофельного пюре

Эксперты дают несколько ключевых советов для приготовления идеального картофельного пюре.

Прежде всего, рекомендуется использовать картофель среднего размера и готовить его целым, не разрезая пополам. Такой способ позволяет картофелю сохранить свой вкус, питательные вещества и крахмалистость, что в результате дает более кремообразную консистенцию готового блюда.

Также очень важно не переполнить кастрюлю водой. Достаточно минимального количества воды, которая едва покрывает картофель, поскольку пар, образующийся во время приготовления, обеспечит ее полное разваривание.



Как не испортить картофельное пюре / Фото Unsplash

Наконец, важность приправ невозможно переоценить. Добавление соли и специй в начале процесса приготовления является важным для того, чтобы картофель не был лишен вкуса.

Если будете придерживаться этих советов, то каждый раз картофельное пюре будет вкусным и сытным.

К слову, почему пюре не стоит взбивать блендером.