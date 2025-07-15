Сварите кукурузу так – и она будет идеальной: самый быстрый и вкусный способ

Сочная, сладкая и ароматная – это об идеально сваренной кукурузе. Но мало кто знает, как достичь именно такого результата.

На самом деле это совсем несложно, если найти правильный рецепт. 24 Канал со ссылкой на украинского кулинара Вадима Бжезинского рассказывает, как лучше всего варить кукурузу, чтобы она была вкусной и мягкой.

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Как сварить идеальную кукурузу?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 4 кукурузы;

– пару веточек тимьяна;

– 2 сливочные сырка;

– 7 – 8 перцев горошком;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

В горячую воду добавьте сыр, размешайте до полного растворения.

Добавьте соль, перец горошком и тимьян.

Очистите кукурузу и отправьте в кастрюлю. Варите 15 – 20 минут.

Подавайте ее горячей и наслаждайтесь неповторимым вкусом.

Готово!

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