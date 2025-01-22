Оригинально и действенно: как варить яйца без кипения воды – это точно стоит попробовать

Вареные яйца – ингредиент, который часто встречается в списке ингредиентов. Однако вас удивит то, что их можно приготовить очень оригинальным способом.

Иногда кулинарные открытия случаются сами собой по крайней мере конкретно этому случаю способствовало отключение света. И выяснилось, что яйца можно сварить без риска их передержать! Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Варим яйца новым способом

Ставим кастрюлю на плиту, наливаем в нее воду и кладем яйца. Включаем огонь, как только вода начнет кипеть – выключаем его и накрываем кастрюлю крышкой.

Сколько времени держать яйца в воде зависит от того, какой результат вы хотите получить. Можно ориентироваться на такие ожидания:

жидкие желтки – 3 минуты;

"мешочек" – 6 минут;

круто сваренные – 8 – 9 минут.

Почему этот способ лучше традиционного

Если вы будете варить яйца таким образом, то сможете быть уверены, что они не потрескаются и не переварятся. Также на желтках не образуется зеленый налет, поэтому эстетической привлекательности яиц ничего не угрожает.

Белок тоже приятно порадует, ведь получится куда более нежным, чем обычно. А экономия газа или электричества, какой бы незначительной она ни была, все равно порадует.