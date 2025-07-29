29 июля, 19:40
Чтобы была вкусной и не разварилась: как варить кукурузу с маслом
Основні тези
- Вареная кукуруза является популярным сезонным продуктом.
- Рецепт с маслом помогает достичь идеального результата при варке.
Вареная кукуруза один из лучших продуктовых подарков сезона. И с этим рецептом она будет получаться просто-таки идеальной.
Вареная кукуруза – одно из самых простых блюд, однако даже ее можно усовершенствовать с помощью нехитрых манипуляций. 24 Канал советует опробовать способ приготовления вареной кукурузы с молоком и маслом, которым поделился портал "Время действий".
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Как сварить кукурузу с маслом и молоком?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 початка кукурузы;
– 2 стакана молока (3,2%);
– 120 граммов сливочного масла;
– 1 литр воды;
– по щепотке соли и сахара.
Приготовление:
- Кочаны очищаем от листьев и моем под проточной водой.
- Воду доводим до кипения на среднем огне, добавляем в нее остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Снова ждем закипания и кладем кукурузу.
- Варим 20 – 25 минут, затем выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем еще на 10 минут, чтобы кукуруза впитала больше молока.
Приятного аппетита!
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