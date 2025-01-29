Не выбрасывать же – как сварить разбитое яйцо: два метода от экономных хозяек

Возвращаясь домой из продуктового магазина, покупатели часто обнаруживают разбитые яйца. Однако, не стоит волноваться, ведь их можно использовать в различных рецептах – добавить в тесто для блинов или других видов теста, или же приготовить яичницу или омлет.

Но что делать, если яйца нужны были для салата? Выход есть. 24 Канал со ссылкой на UA.новости рассказывает как сварить яйцо, которое разбилось.

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Как сварить разбитое яйцо

Процесс следует начать с удаления скорлупы, которая могла попасть в яйца. Затем яйца надо положить в высокий стеклянный стакан, который нужно предварительно смазать маслом. После этого ее поставить в небольшую кастрюлю, наполненную водой, убедившись, что уровень воды достигает одной трети высоты стакана.

Так, импровизированная водяная баня позволяет сварить эти яйца. Благодаря легкому кипячению яйца в стакане достигают желаемой готовности. И хотя внешний вид будет невзрачным, для добавления в салат или начинку для пирожков они вполне сгодятся.

А треснутое?

Если же яйца имеют лишь признаки растрескивания, то стоит аккуратно положить их в кастрюлю с холодной водой и добавить одну столовую ложку соли. После того как вода закипит, оставьте яйца вариться на 8 минут.

Добавление соли имеет решающее значение, поскольку помогает предотвратить вытекание белка из скорлупы в процессе варки.

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