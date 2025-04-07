Обязательное блюдо на Пасху: как приготовить цвикли – знаменитую свеклу с хреном

На пасхальном столе будет настоящий хит-парад мясных блюд, а значит, к ним непременно нужно подать что-то остренькое. Цвикли – это идеальное дополнение к мясу, и их рецепт передается из поколения в поколение.

Цвикли – простое, но уже традиционное блюдо к пасхальному столу. Она прекрасно дополняет все вкусности, и вам точно не нужно будет беспокоиться о других соусах, рассказывает 24 Канал. К теме Как легко отличить вино от порошковой подделки: простой способ, который советуют сомелье Рецепт свеклы с хреном Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 12 Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 килограмм свеклы;

– 2 чайные ложки соли;

– 4 столовые ложки 9% уксуса;

– 150 грамма хрена. Приготовление: Свеклу хорошо моем, выпекаем в духовке (в фольге) или варим до готовности. Даем ему остыть, снимаем кожуру и мелко натираем. Корень хрена тоже чистим и мелко натираем. Смешиваем все ингредиенты, по желанию можно добавить больше хрена. Приятного аппетита! Сок из нее будет капать: удачный рецепт ветчины на Пасху.