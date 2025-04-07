7 апреля, 08:28
Обязательное блюдо на Пасху: как приготовить цвикли – знаменитую свеклу с хреном
На пасхальном столе будет настоящий хит-парад мясных блюд, а значит, к ним непременно нужно подать что-то остренькое. Цвикли – это идеальное дополнение к мясу, и их рецепт передается из поколения в поколение.
Цвикли – простое, но уже традиционное блюдо к пасхальному столу. Она прекрасно дополняет все вкусности, и вам точно не нужно будет беспокоиться о других соусах, рассказывает 24 Канал.
К теме Как легко отличить вино от порошковой подделки: простой способ, который советуют сомелье
Рецепт свеклы с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 килограмм свеклы;
– 2 чайные ложки соли;
– 4 столовые ложки 9% уксуса;
– 150 грамма хрена.
Приготовление:
- Свеклу хорошо моем, выпекаем в духовке (в фольге) или варим до готовности.
- Даем ему остыть, снимаем кожуру и мелко натираем.
- Корень хрена тоже чистим и мелко натираем.
- Смешиваем все ингредиенты, по желанию можно добавить больше хрена.
Приятного аппетита!
Сок из нее будет капать: удачный рецепт ветчины на Пасху.