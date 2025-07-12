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Новости Вкусно Салаты и закуски Идеально дополнит любой пикник: вкуснейшая намазка на хлеб за 10 минут
12 июля, 14:21
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Идеально дополнит любой пикник: вкуснейшая намазка на хлеб за 10 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  1. Сырная намазка с базиликом – это вкусная и ароматная закуска, которую быстро и легко приготовить дома.
  2. Ее можно использовать как намазку на хлеб, бутерброды, а также как начинку для тарталеток или рулетов.

Бутербродная намазка – это идеальный вариант перекуса. Ее можно использовать для приготовления вкусной шаурмы или брускетты, подавать с крекерами и чипсами, или же просто наслаждаться с хлебом.

24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить намазку с творогом и базиликом. Она получается нежная и изысканная, и удачно дополняет любую трапезу.

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Сырная намазка с базиликом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 50 граммов базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте, обсушите базилик бумажными полотенцами и измельчите ножом. Очистите и натрите чеснок на терке.
     
  2. Разомните сыр вилкой в большой миске или перебейте блендером.
     
  3. Добавьте в сырную массу чеснок и базилик, соедините или снова взбейте блендером. Теперь соль и перец, снова перемешайте – готово.

Приятного аппетита!

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