Вместо сырников и бутербродов: рецепт маленьких сырных лепешек – в них влюбляются сразу

Этот быстрый рецепт быстро войдет в ваш кулинарный арсенал. Перепички получаются нежными и вкусными, а никакой мороки с тестом у вас не будет.

Эти творожные лепешки способны заменить сырники и бутерброды. Они легкие в исполнении и требуют минимум времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media. Читайте также Дешево, практично и невероятно вкусно: рецепт "той самой" запеканки с лапшой и сыром Рецепт творожных лепешек Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 яйца (2 тесто + 1 смазывание);

– пол чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 300 граммов творога кисломолочного сыра;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов сыра Сулугуни. Приготовление: Яйца комнатной температуры разбиваем в миску, добавляем соль, сахар и вливаем масло. Перемешиваем с помощью венчика или вилки. Добавляем творог любой жирности и снова хорошо перемешиваем, пока не получим однородную массу. Далее всыпаем муку вместе с разрыхлителем. Лучше всего предварительно смешать эти сухие ингредиенты и просеять, но если нет времени – можно добавлять сразу. Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем слегка вымешиваем руками. Оно должно быть мягким, нежным и немного липким, похожим на тесто для сырников, но немного гуще. Дополнительно муку подсыпать или обваливать в нем не нужно. Формируем из теста колбаску и разрезаем ее на восемь частей. Из каждой части руками формируем плоскую лепешку, просто растягивая и придавливая кусочек теста. Делаем это без дополнительной муки. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и смазываем их яйцом сверху. Посыпаем натертым сыром (лучше использовать тягучий, например, сулугуни). Чем больше сыра, тем вкуснее и румянее будут лепешки. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 18 – 20 минут. Приятного аппетита! Их хоть каждый день готовь: сладкие кексики за считанные минуты.