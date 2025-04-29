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29 апреля, 07:55
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Вместо сырников и бутербродов: рецепт маленьких сырных лепешек – в них влюбляются сразу

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот быстрый рецепт быстро войдет в ваш кулинарный арсенал. Перепички получаются нежными и вкусными, а никакой мороки с тестом у вас не будет.

Эти творожные лепешки способны заменить сырники и бутерброды. Они легкие в исполнении и требуют минимум времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Рецепт творожных лепешек

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 яйца (2 тесто + 1 смазывание);
– пол чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 300 граммов творога кисломолочного сыра;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов сыра Сулугуни.

Приготовление:

  1. Яйца комнатной температуры разбиваем в миску, добавляем соль, сахар и вливаем масло. Перемешиваем с помощью венчика или вилки.
  2. Добавляем творог любой жирности и снова хорошо перемешиваем, пока не получим однородную массу. Далее всыпаем муку вместе с разрыхлителем. Лучше всего предварительно смешать эти сухие ингредиенты и просеять, но если нет времени – можно добавлять сразу.
  3. Смешиваем тесто сначала ложкой, а затем слегка вымешиваем руками. Оно должно быть мягким, нежным и немного липким, похожим на тесто для сырников, но немного гуще. Дополнительно муку подсыпать или обваливать в нем не нужно.
  4. Формируем из теста колбаску и разрезаем ее на восемь частей.
  5. Из каждой части руками формируем плоскую лепешку, просто растягивая и придавливая кусочек теста. Делаем это без дополнительной муки.
  6. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и смазываем их яйцом сверху.
  7. Посыпаем натертым сыром (лучше использовать тягучий, например, сулугуни). Чем больше сыра, тем вкуснее и румянее будут лепешки.
  8. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 18 – 20 минут.

Приятного аппетита!

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