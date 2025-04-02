Очень легкие и воздушные: пончики с шоколадом, которые готовятся быстро, а разлетаются еще быстрее

Пончики остаются популярным лакомством, которое любят как дети, так и взрослые. Этот воздушный десерт изготавливается из разнообразного теста, но они всегда имеют нежную внутреннюю часть, дополненную хрустящей корочкой.

24 Канал со ссылкой на Storinka сегодня делится рецептом с творогом. Готовить такие творожные пончики достаточно легко и быстро, а в начинку можно добавить любимые джемы или шоколад. Читайте также Те самые, что собрали миллиарды просмотров: готовим дубайские конфеты не за все деньги мира Творожные пончики с шоколадом Время: 45 минут

45 минут Порции: 10 – 12 Ингредиенты:

– 2,5 стакана муки;

– пакетик ванильного сахара;

– 3 столовые ложки кокосовой стружки;

– 1 плитка шоколада;

– 1 чайная ложка соды пищевой;

– 1 литра масла;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сгущенного молока;

– 125 граммов сахара;

– 400 граммов творога;

– сахарная пудра для обвалки. Приготовление: Творог, яйца, соду, ванильный и обычный сахар перетрите до однородной массы.

К смеси, что получилась, потихоньку добавляйте муку и замешайте тесто. Оставьте его на 15 минут в холодильнике.

Сделайте начинку – смешайте тертый шоколад, кокос и сгущенное молоко.

Разогрейте фритюр – влейте в кастрюлю масло. А за это время сформируйте пончики и забрасывайте их во фритюр до золотистой корочки.

Достаньте и поместите на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. Сверху щедро посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Актуально: кулич из венского теста с мягкой глазурью.