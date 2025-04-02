Очень легкие и воздушные: пончики с шоколадом, которые готовятся быстро, а разлетаются еще быстрее
Пончики остаются популярным лакомством, которое любят как дети, так и взрослые. Этот воздушный десерт изготавливается из разнообразного теста, но они всегда имеют нежную внутреннюю часть, дополненную хрустящей корочкой.
24 Канал со ссылкой на Storinka сегодня делится рецептом с творогом. Готовить такие творожные пончики достаточно легко и быстро, а в начинку можно добавить любимые джемы или шоколад.
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Творожные пончики с шоколадом
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 2,5 стакана муки;
– пакетик ванильного сахара;
– 3 столовые ложки кокосовой стружки;
– 1 плитка шоколада;
– 1 чайная ложка соды пищевой;
– 1 литра масла;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сгущенного молока;
– 125 граммов сахара;
– 400 граммов творога;
– сахарная пудра для обвалки.
Приготовление:
- Творог, яйца, соду, ванильный и обычный сахар перетрите до однородной массы.
- К смеси, что получилась, потихоньку добавляйте муку и замешайте тесто. Оставьте его на 15 минут в холодильнике.
- Сделайте начинку – смешайте тертый шоколад, кокос и сгущенное молоко.
- Разогрейте фритюр – влейте в кастрюлю масло. А за это время сформируйте пончики и забрасывайте их во фритюр до золотистой корочки.
- Достаньте и поместите на салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. Сверху щедро посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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