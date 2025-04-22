То, что надо после праздников: готовим сырный крем-суп, который разгрузит организм
После праздничного застолья многие люди обращаются к легким и полезным блюдам, чтобы облегчить чувство сытости. Горячий суп является популярным выбором, поскольку не только обеспечивает комфорт, но и помогает питать организм, не перегружая пищеварительную систему.
24 Канал со ссылкой на @anny.cooking делится рецептом крем-супа с плавленым сырком, который непременно понравится всем членам семьи.
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Сырный крем-суп
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1,2 литра воды;
– 5 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 лук репчатый;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 плавленых сырка;
– 0,5 чайной ложки куркумы;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить сырный крем-суп: смотрите видео
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Приготовление:
- Пол моркови натрите на терке, лук нарежьте кубиками. Овощи поджарьте до полуготовности.
- Картофель и другую половину моркови порежьте кубиками.
- В кипящую воду добавьте овощи. Когда картофель и морковь сварятся – добавьте в суп зажарку, куркуму, соль и мелко нарезанные плавленые сырки. Варите еще несколько минут.
- Готовый суп взбейте блендером. Еще раз поставьте на плиту и доведите до кипения.
- Подавайте крем-суп с сухариками и зеленью.
Приятного аппетита!
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