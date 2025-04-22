То, что надо после праздников: готовим сырный крем-суп, который разгрузит организм

После праздничного застолья многие люди обращаются к легким и полезным блюдам, чтобы облегчить чувство сытости. Горячий суп является популярным выбором, поскольку не только обеспечивает комфорт, но и помогает питать организм, не перегружая пищеварительную систему.

24 Канал со ссылкой на @anny.cooking делится рецептом крем-супа с плавленым сырком, который непременно понравится всем членам семьи. Читайте также Любимый холодный суп: классический рецепт "Окрошки" Сырный крем-суп Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 1,2 литра воды;

– 5 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 лук репчатый;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 плавленых сырка;

– 0,5 чайной ложки куркумы;

– соль, перец – по вкусу. Как приготовить сырный крем-суп: смотрите видео Боїтесь, що не вдасться приготувати страву від улюбленого food-блогера? Не варто, адже із продуктами з гіпермаркету "ВЕЛМАРТ" вас точно очікує успіх. Мережа приємно дивує не тільки широким вибором якісних товарів, а й вартістю, яка не б'є по гаманцю. До того у "ВЕЛМАРТ" часто діють знижки на різноманітні позиції, тому кожен українець зможе заощадити на щоденних покупках. Приготовление: Пол моркови натрите на терке, лук нарежьте кубиками. Овощи поджарьте до полуготовности.

Картофель и другую половину моркови порежьте кубиками.

В кипящую воду добавьте овощи. Когда картофель и морковь сварятся – добавьте в суп зажарку, куркуму, соль и мелко нарезанные плавленые сырки. Варите еще несколько минут.

Готовый суп взбейте блендером. Еще раз поставьте на плиту и доведите до кипения.

Подавайте крем-суп с сухариками и зеленью. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: зеленый борщ со щавелем.