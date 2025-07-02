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2 июля, 17:31
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Ресторанная летняя закуска: итальянский рецепт "Тартара" без мяса и рыбы

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Тартар с томатами и буратой – это вкусная и свежая закуска, которая сочетает в себе сладость томатов, сливочность бураты и пикантность дополнительных ингредиентов.
  • Этот рецепт можно использовать и для повседневных обедов, и для праздничного стола.

В жаркий летний день все чаще готовят это блюдо с сочными помидорами и нежной буратой. Так, говорится о "Тартаре", сочетающем вкусы томатов и сыра.

Он не только быстро готовится, но и достаточно универсален для повседневных обедов или праздничных встреч. Рецептом "Тартара" с томатами и буратой делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @unzestepourdeux.

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Тартар с томатами и буратой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 бурата;
– 1 пучок базилика;
– 1 лук шалот;
– 1 столовая ложка уксуса бальзамического;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– соль – по вкусу.

Как приготовить тартар с томатами и буратой: смотрите видео

Приготовление:

  1. Опустите помидоры в кипяток на 40 секунд, затем на 40 секунд – в ледяную воду. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Процедите помидоры через сито, чтобы избавиться от лишнего сока.
     
  2. Мелко нарежьте лук шалот и базилик. Смешайте их с помидорами. Добавьте соль, оливковое масло и бальзамический уксус.
     
  3. Готовую смесь выложите в кондитерскую насадку. Тогда выложите бурату, а затем снова смесь с помидорами.
     
  4. Подавайте тартар с подсушенным ломтиком хлеба.

Готово!

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