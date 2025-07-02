Ресторанная летняя закуска: итальянский рецепт "Тартара" без мяса и рыбы
- Тартар с томатами и буратой – это вкусная и свежая закуска, которая сочетает в себе сладость томатов, сливочность бураты и пикантность дополнительных ингредиентов.
- Этот рецепт можно использовать и для повседневных обедов, и для праздничного стола.
В жаркий летний день все чаще готовят это блюдо с сочными помидорами и нежной буратой. Так, говорится о "Тартаре", сочетающем вкусы томатов и сыра.
Он не только быстро готовится, но и достаточно универсален для повседневных обедов или праздничных встреч. Рецептом "Тартара" с томатами и буратой делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @unzestepourdeux.
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Тартар с томатами и буратой
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 бурата;
– 1 пучок базилика;
– 1 лук шалот;
– 1 столовая ложка уксуса бальзамического;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– соль – по вкусу.
Как приготовить тартар с томатами и буратой: смотрите видео
Приготовление:
- Опустите помидоры в кипяток на 40 секунд, затем на 40 секунд – в ледяную воду. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Процедите помидоры через сито, чтобы избавиться от лишнего сока.
- Мелко нарежьте лук шалот и базилик. Смешайте их с помидорами. Добавьте соль, оливковое масло и бальзамический уксус.
- Готовую смесь выложите в кондитерскую насадку. Тогда выложите бурату, а затем снова смесь с помидорами.
- Подавайте тартар с подсушенным ломтиком хлеба.
Готово!
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