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30 мая, 20:13
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Хрустящее и легкое в приготовлении: тесто для пирожков за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Это самый быстрый рецепт теста на пирожки.
  • Нужно всего 15 минут, чтобы замесить тесто, а подходит оно для любой начинки.

Удачное тесто - это уже половина успеха в приготовлении любимых пирожков. С этим рецептом оно будет получаться именно таким.

Ароматные домашние пирожки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. А с правильным тестом эффект будет еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт теста на пирожки

  • Время: 15 минут
  • Порций: 12 – 14 пирожков

Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли (еще меньше для соленой начинки);
– 70 граммов топленого сливочного масла;
– 120 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.
  2. Вымешиваем тесто 4 – 5 минут.
  3. Если тесто пристает к рукам – добавьте немного муки.
  4. Делим тесто на 12 – 14 шариков и формируем пирожки.
  5. Осталось добавить начинку и выпекать их 15 – 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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