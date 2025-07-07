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7 июля, 12:37
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Тирамису-болс за считанные минуты: готовим трендовый десерт этого лета

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Тирамису-болс сейчас на пике своей популярности. Удивляют своих родных и гостей ими почти все.
  • Их приготовление занимает минимум времени, а суть классического тирамису – передают идеально.

Тирамису-болс стремительно набирают популярность, радуя любителей десертов своим насыщенным вкусом и удобным форматом. Простое в приготовлении, это мини-лакомство идеально передает суть классического тирамису.

Если хочется приготовить интересную вариацию традиционного итальянского десерта – этот рецепт для вас. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТикТок @alionakarpiuk.

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Тирамису-болс

  • Время: 10 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 150 граммов печенья савоярди;
– 2 столовые ложки маскарпоне или сливочного сыра;
– 100 миллилитров эспрессо;
– какао.

Как приготовить трендовый десерт: смотрите видео

Приготовление:

  1. Перемелите печенье в крошку, добавьте сыр и кофе. Хорошо перемешайте.
     
  2. Сформируйте из массы шарики и обваляйте в какао.
     
  3. Отправьте в холодильник на 1 – 2 часа. Подавайте и наслаждайтесь.

Готово!

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