Если на Новый год без света: рецепт торта "Рафаэлло" без духовки

Праздничный десерт не должен зависеть от духовки или стабильного электричества. Даже в сложных условиях можно устроить праздник, особенно на Новый год!

Торт "Рафаэлло" без выпекания прекрасно подойдет для празднования Нового 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Апіа gotuje. Он готовится быстро и просто, а главное – вы не зависите от условий!

Интересно Не закуска, а подарок: как приготовить легендарные суши-болы без лишних усилий

Как приготовить торт "Рафаэлло"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сладкого крекера;

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 260 миллилитров сливок 30%;

– 60 граммов сухого молока;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 плоская столовая ложка желатины;

– 50 миллилитров очень горячей воды.

Сладкое наслаждение / Фото Апіа gotuje

Приготовление:

Желатин залейте небольшим количеством горячей воды, тщательно размешайте и оставьте до полного растворения и охлаждения. В большую миску влейте холодные сливки, добавьте сыр маскарпоне, сахар и молоко в порошке и перемешайте сначала ложкой, а затем – на низких оборотах миксером до однородности и легкой густоты. Когда крем остынет, добавьте к нему желатиновую смесь и снова перемешайте до равномерного соединения ингредиентов. На дно выложите первый слой крекеров, затем нанесите часть крема, равномерно распределяя его поверх крекеров. Продолжайте чередовать слои – крекеры и крем – до завершения продуктов, завершив слоем крема. По желанию поверхность посыпьте дополнительной кокосовой стружкой. Готовому десерту предоставьте времени в холодильнике не менее 4 часов, чтобы масса стала плотной, крекеры смягчились, а вкусы полностью соединились, после чего нарежьте порционно и подавайте к столу.

Можно ли заменить желатин?

В зависимости от блюда, которое вы готовите, есть несколько продуктов чем стоит заменить желатин, пишет NV. К примеру агар-агар, пектин, а также крахмал и камеди.

Все зависит от желаемой консистенции – каждый из этих ингредиентов имеет свои особенности. Но если вы не готовы экспериментировать, то лучше четко придерживаться рецепта.

Что сладкое приготовить на Новый год?