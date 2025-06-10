Одесский рецепт без духовки и скалки: неповторимый торт "Лето"

Вкусный десерт с оттенками свежести – это идеальная "разгрузка" даже после сложного дня. Этот одесский рецепт точно вам пригодится.

Этот станет для ваших родных и близких настоящим сюрпризом. Он легкий в приготовлении, но пусть это не вводит вас в заблуждение – вкус десерта просто непревзойденный. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Смачненьке".

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Рецепт торта "Лето"

Время : 1 час + пропитка

: 1 час + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 250 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 60 граммов сливочного масла;

– 300 граммов муки;

– 150 миллилитров апельсинового сока;

– цедра 1 апельсина;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки топленого сливочного масла;

– кокосовая стружка для украшения.

Приготовление:

Молоко смешиваем со сметаной в сотейнике. Добавляем сахар и яйца, взбиваем. Крахмал разводим в небольшом количестве молока, добавляем к массе и перемешиваем. Варим крем на маленьком огне до загустения. Добавляем сливочное масло, перемешиваем, накрываем пленкой в контакт и даем остыть. В апельсиновый сок добавляем 2 – 3 ложки сахара. Муку смешиваем с цедрой, вливаем сок и замешиваем тесто. Сюда же добавляем немного сливочного масла. Накрываем и даем отдохнуть 10 – 15 минут. Тесто делим на 8 частей, смазываем маслом и оставляем еще на 5 минут. Из каждого шарика формируем лепешку и жарим их на сковороде. Когда лепешки остынут – перемазываем кремом, украшаем стружкой и ставим в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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