Нашумевший торт "Дамские пальчики": когда для удовольствия не надо падать с ног
- Торт "Дамские пальчики" популярен благодаря простоте приготовления и замечательному вкусу, подобному кондитерскому.
- Основные ингредиенты включают сливочное масло, молоко, воду, муку и яйца для теста, а для крема – яйца, сахар, крахмал и молоко.
Торт "Дамские пальчики" недаром стал таким популярным. Результат как в кондитерской, но усилий – значительно меньше.
Нежное заварное тесто, погруженное в воздушный крем, не оставляет равнодушными даже требовательных ценителей сладкого. "Дамские пальчики" – это тот случай, когда все акценты создают идеальную гармонию, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить торт "Дамские пальчики"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 125 миллилитров воды;
– 125 миллилитров молока;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 150 граммов муки;
– 4 яйца;
крем:
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов крахмала;
– 500 миллилитров молока;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 160 граммов сливочного масла;
– топленый шоколад для декора.
Идеальное сочетание / Фото "Господинька"
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном соедините масло, воду, молоко и соль. Нагревайте до полного растворения масла и активного кипения.
- Снимите с огня, всыпьте всю муку и быстро вымешайте до однородного комка.
- Верните на огонь на 1 – 2 минуты, пока тесто слегка не подсохнет и не начнет отставать от дна. Переложите в миску и дайте немного остыть.
- В теплое тесто по одному введите яйца, каждое хорошо вымешивая до гладкой, блестящей массы. Готовое тесто должно тянуться лентой и оставлять "клювик" на лопатке.
- Готовое тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите палочки на противень с пергаментом. оставляя между ними расстояние.
- Выпекайте при 180 градусов 25 – 30 минут, духовку не открывайте. Готовые палочки должны быть румяные, сухие и легкие. Оставьте их остывать на противень.
- В кастрюльке смешайте яйца, сахар и крахмал до однородности, тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Заварите на огне до загустения, снимите с плиты, добавьте ванильный сахар.
- Крем перелейте в миску, накройте пленкой "в контакт" и остудите.
- Мягкое масло взбейте до светлой пышной массы и постепенно введите заварную основу. Крем должен быть гладкий, нежный и стабильный.
- Часть заварных палочек осторожно смешайте с кремом без нажима, так же соедините остальные.
- Далее выкладываем палочки с кремом в форму, заполняем кремом и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа.
- Перед подачей украшаем торт шоколадом.
Зачем добавлять в крем крахмал?
Стабильность – главный признак удачного крема. Крахмал позволяет немного схитрить и гарантированно получить нужный результат, рассказывает Akademia Smaku.
Для тортов лучше использовать кукурузный крахмал. Картофельный имеет более мощное действие, поэтому может сделать крем очень тягучим.
