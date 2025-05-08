Вы обожали его в детстве: тот самый торт "Карпатка" с нежнейшим кремом

Есть вкусности, вкус которых не забывается даже с годами. Остается лишь одно –почувствовать его снова!

Этот торт вы не найдете в кондитерских, а готовить его легко и быстро. 24 Канал предлагает вспомнить этот особый вкус любимого десерта детства с рецептом портала "На пенсии". К теме На вкус как пломбир, но почти без калорий: воздушный десерт из самых простых ингредиентов Рецепт торта "Карпатка" Время : 1 час + пропитка

: 1 час + пропитка Порций: 8 Ингредиенты:

заварное тесто:

– 100 граммов муки;

– 140 граммов воды;

– щепотка соли;

– 60 граммов сливочного масла;

– 4 яйца;

крем:

– 600 миллилитров молока;

– 180 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 2 яйца;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 180 граммов сливочного масла. Приготовление: Для крема вбейте яйца в сотейник, добавьте сахар и муку, влейте молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы. Поставьте на средний огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. После того как крем станет более плотным, варите еще около минуты. Затем добавьте ванильный сахар, хорошо перемешайте и снимите с огня. Накройте поверхность крема пищевой пленкой “в контакт” и дайте ему полностью остыть. Чтобы приготовить тесто, в кастрюле соедините воду со сливочным маслом и поставьте на плиту. Когда масло растает, всыпьте муку и быстро перемешайте деревянной ложкой или лопаткой до однородной консистенции. Продолжайте заваривать тесто на среднем огне, пока на дне не появится тонкий слой теста - это признак готовности. Переложите массу в другую посуду и оставьте охладиться. После охлаждения вмешивайте яйца по одному - каждое тщательно втирайте в тесто. Готовая масса должна медленно спадать с лопатки широкой лентой. Разделите тесто на две части и поочередно выложите на противень, застеленный пергаментом. Коржи выпекайте при 180 градусах около 25 – 30 минут до золотистой корочки. Для сборки торта взбейте мягкое сливочное масло до светлой рыхлой текстуры, после чего, не прекращая взбивать, постепенно добавьте охлажденный заварной крем. В кондитерское кольцо выложите первый корж, равномерно распределите весь крем, а сверху накройте вторым коржом. Накройте торт пленкой и уберите в холодильник минимум на 3 – 4 часа для стабилизации. Приятного аппетита! Молоко или вода: на чем лучше варить овсянку.