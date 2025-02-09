Так смакует счастье: рецепт легендарного торта "Карпатка" от победительницы "МастерШеф"

Этот торт покоряет с первого взгляда, а каждый его кусочек пропитан удовольствием. Торт-эклер –это частичка искусства, попробовать которую должен каждый.

Родные и близкие будут воспевать ваш кулинарный талант, как только увидят этот шедевр. 24 Канал предлагает воспроизвести его с профессионалом и воспользоваться рецептом победительницы 12 сезона "МастерШеф" Валерии Матрохиной, который она опубликовала в своем инстаграме.

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Рецепт торта "Карпатка"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

Для заварного теста:

– 100 миллилитров воды;

– 100 миллилитров молока;

– 80 граммов сливочного масла 82,5%;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 140 граммов муки;

– 4 больших яйца.

Для заварного крема:

– 4 небольших желтка;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

– 600 миллилитров молока;

– 180 граммов теплого сливочного масла.

Для ягодной начинки:

– 200 граммов ягод;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 столовая ложка крахмала с горкой.

Приготовление:

Чтобы приготовить заварное тесто, смешайте в сотейнике молоко, воду, соль и масло, и доведите смесь до кипения. Оставьте на плите, просейте муку и тщательно перемешайте, пока тесто не станет однородным. Прогревайте тесто около 5 минут, постоянно помешивая. Переложите тесто в другую миску и дайте ему остыть примерно 10 минут. Начните вбивать яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая. На противень, покрытый пергаментом, поставьте кольцо диаметром 17 сантиметров и выложите половину теста. Если у вас есть два кольца, можно выпекать два одновременно. Выпекайте при температуре 170 – 180 градусов в течение 25 минут. После выпекания дайте остыть. Для приготовления заварного крема в сотейнике смешайте желтки, сахар, крахмал, ванильный экстракт и молоко. Перемешайте, поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, дождитесь загустения крема. После загустения варите еще несколько минут, затем снимите с огня. Накройте пленкой в контакт и дайте остыть до комнатной температуры. Возьмите сливочное масло (оно должно быть мягким) и взбивайте его блендером 5 – 7 минут. Если заварной крем остыл, постепенно добавляйте его к маслу по 1 столовой ложке и взбивайте до сочетания. Важно: масло и крем должны быть примерно одинаковой температуры, иначе крем может расслоиться. Для ягодной начинки выложите ягоды, сахар, крахмал и воду в сковороду, перемешайте и варите до загустения. Если в ягодах есть крупные косточки, протрите через сито. Собирайте торт в том же кольце: корж, половина крема, ягодная начинка, вторая половина крема и второй корж. Поставьте торт в холодильник на ночь и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

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