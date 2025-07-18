Легендарный десерт: как приготовить торт, как знаменитый десерт от Kinder
- Этот торт станет настоящим подарком для ваших родных.
- Он напоминает знаменитый десерт, а с его приготовлением справится даже начинающий.
Нет ничего более ценного, чем когда дети радуются любимому лакомству. А теперь вы сможете готовить один из их любимых десертов, а не тратить деньги в магазине.
Этот торт недаром стал настоящей звездой социальных сетей. Он похож на знаменитый детский десерт, а своей нежностью покорит даже взрослых. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту из TikTok live_and_cooking.
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Как приготовить нежный молочный торт?
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– соль;
– 40 миллилитров масла;
– 40 – 50 миллилитров молока;
– 120 граммов муки;
– 40 граммов какао темного;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
крем:
– 900 миллилитров молока;
– 140 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов белого шоколада;
– 200 граммов сливочного масла.
Приготовление:
Начнем с приготовления бисквита. В большой миске соедините яйца с сахаром и взбейте на высокой скорости миксером до образования пышной светлой массы. Затем добавьте растительное масло и молоко, осторожно перемешайте.
В другой посудине смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем, все тщательно перемешайте и просейте. Постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе и аккуратно вымешайте лопаткой до густого, однородного теста.
Вылейте тесто в форму для выпекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30 – 35 минут.
Пока бисквит печется - варим крем. Большую часть молока (кроме 100 миллилитров) вылейте в кастрюлю. В миске смешайте сахар, ванильный сахар, крахмал и отложенное молоко, перемешайте до однородности.
Поставьте кастрюлю с молоком на медленный огонь, доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в горячее молоко, интенсивно помешивая. Варите еще около минуты до загустения.
Снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодное место для остывания.
Собираем торт. Остывший бисквит разрежьте на три ровных коржа. В чистой миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности, затем постепенно добавьте охлажденный крем и еще раз взбейте. Готовую массу накройте пленкой и охладите.
Каждый корж слегка смажьте молоком или сливками для увлажнения. Нанесите слой крема, выкладывая его между всеми слоями бисквита. Сформированный торт поставьте в холодильник минимум на ночь, чтобы хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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