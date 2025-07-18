Легендарный десерт: как приготовить торт, как знаменитый десерт от Kinder

Этот торт недаром стал настоящей звездой социальных сетей. Он похож на знаменитый детский десерт, а своей нежностью покорит даже взрослых. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту из TikTok live_and_cooking.

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Ингредиенты:

бисквит:

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– соль;

– 40 миллилитров масла;

– 40 – 50 миллилитров молока;

– 120 граммов муки;

– 40 граммов какао темного;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

крем:

– 900 миллилитров молока;

– 140 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов белого шоколада;

– 200 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Начнем с приготовления бисквита. В большой миске соедините яйца с сахаром и взбейте на высокой скорости миксером до образования пышной светлой массы. Затем добавьте растительное масло и молоко, осторожно перемешайте.

В другой посудине смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем, все тщательно перемешайте и просейте. Постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе и аккуратно вымешайте лопаткой до густого, однородного теста.

Вылейте тесто в форму для выпекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30 – 35 минут.

Пока бисквит печется - варим крем. Большую часть молока (кроме 100 миллилитров) вылейте в кастрюлю. В миске смешайте сахар, ванильный сахар, крахмал и отложенное молоко, перемешайте до однородности.

Поставьте кастрюлю с молоком на медленный огонь, доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в горячее молоко, интенсивно помешивая. Варите еще около минуты до загустения.

Снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодное место для остывания.

Собираем торт. Остывший бисквит разрежьте на три ровных коржа. В чистой миске взбейте мягкое сливочное масло до пышности, затем постепенно добавьте охлажденный крем и еще раз взбейте. Готовую массу накройте пленкой и охладите.