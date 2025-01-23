Когда времени мало, а сладенького хочется: готовим торт "Наполеон" в стаканчиках

В быстротечном мире, где время имеет решающее значение, любители десертов могут наслаждаться ленивым вариантом классического торта "Наполеон". Он подается в стаканчиках и сочетает в себе нежный заварной крем и хрустящие слои.

Это идеальное решение для домашнего чаепития или угощения гостей. Простым рецептом торта "Наполеон" в стаканчиках делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Alina FooDee. Читайте также Больше не будет покупать в магазине: готовим печенье "Ушки" с сахаром, как в детстве "Наполеон" в стаканчиках Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока 3,2%;

– 4 желтка яичных;

– 60 граммов сахара;

– 10 граммов сахара ванильного;

– щепотка соли;

– 40 граммов масла сливочного 82%;

– 250 граммов слоеного теста;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– сахарная пудра – для посыпки. Приготовление: Для крема взбейте желтки с сахаром, добавьте крахмал и немного молока, размешайте до однородности.

Влейте остальное молоко, добавьте соль и варите на среднем огне, помешивая, до загустения. После первых пузырьков кипения варите еще минуту.

Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте. Накройте пленкой в контакт.

Для коржей разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто нарежьте кубиками, выпекайте 12 – 15 минут до золотистого цвета.

Теперь на дно стаканчика или креманки положите столовую ложку крема. Хрустящее тесто измельчите в крошку и выложите слоем поверх крема. Повторите слои, пока стакан не заполнится.

Верхний слой украсьте крошкой из теста и посыпьте сахарной пудрой. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и нежный десерт из персиков и сгущенного молока.