УКР РУС
23 января 2025, 17:33
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Когда времени мало, а сладенького хочется: готовим торт "Наполеон" в стаканчиках

Марта Касиянчук

В быстротечном мире, где время имеет решающее значение, любители десертов могут наслаждаться ленивым вариантом классического торта "Наполеон". Он подается в стаканчиках и сочетает в себе нежный заварной крем и хрустящие слои.

Это идеальное решение для домашнего чаепития или угощения гостей. Простым рецептом торта "Наполеон" в стаканчиках делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Alina FooDee.

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"Наполеон" в стаканчиках

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока 3,2%;
– 4 желтка яичных;
– 60 граммов сахара;
– 10 граммов сахара ванильного;
– щепотка соли;
– 40 граммов масла сливочного 82%;
– 250 граммов слоеного теста;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– сахарная пудра – для посыпки.

Приготовление:

  1. Для крема взбейте желтки с сахаром, добавьте крахмал и немного молока, размешайте до однородности.
     
  2. Влейте остальное молоко, добавьте соль и варите на среднем огне, помешивая, до загустения. После первых пузырьков кипения варите еще минуту.
     
  3. Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и масло, перемешайте. Накройте пленкой в контакт.
     
  4. Для коржей разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто нарежьте кубиками, выпекайте 12 – 15 минут до золотистого цвета.
     
  5. Теперь на дно стаканчика или креманки положите столовую ложку крема. Хрустящее тесто измельчите в крошку и выложите слоем поверх крема. Повторите слои, пока стакан не заполнится.
     
  6. Верхний слой украсьте крошкой из теста и посыпьте сахарной пудрой.

Готово!

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