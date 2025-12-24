Никакие отключения света не помешают: готовим торт "Пломбир" без выпечки
- Торт "Пломбир" можно приготовить без выпекания, что удобно во время отключений света.
- Для крема используйте сметану с высоким процентом жирности, чтобы получить воздушный и нежный результат.
Когда времени в обрез, а еще и накладываются отключения света, на долгую кулинарную магию не решается никто. В таких случаях лучше напомнить простые и действенные рецепты, которые дарят отличный результат.
Торт "Пломбир" – это порция нежного наслаждения, которая понравится даже привередливым ценителям сладкого. И главное – для его приготовления даже не нужно включать духовку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok innakluchnik31.
Как приготовить торт "Пломбир" без выпечки?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
Тесто:
– 250 граммов муки;
– 80 граммов сахара;
– 150 граммов сливочного масла;
– ванильный сахар по вкусу.
Крем:
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 500 граммов сметаны;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– ванильный сахар по вкусу.
Готовим нежный торт без выпекания: видео
Приготовление:
- Смешайте муку с сахаром и ванилином, добавьте масло и замесите мягкое тесто.
- Кукурузный крахмал слегка поджарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка - это придаст крему приятный вкус и аромат.
- Яйца взбейте с сахаром и ванилином, введите масло и сметану, хорошо перемешайте венчиком. Добавьте поджаренный крахмал, поставьте массу на водяную баню и варите, постоянно помешивая, до загустения.
- В форме диаметром 18 сантиметров выкладывайте десерт слоями, чередуя тесто и крем. По желанию добавьте в тесто ложку какао или кокосовую стружку.
- Готовый торт поставьте в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным.
Какую сметану брать для десерта?
Выбирайте сметану с высоким процентом жирности. Так крем будет воздушным и нежным, советует Moje gotowanie.
Также стоит хорошо охладить ее перед приготовлением десерта. Так вы гарантированно получите лучший результат.
