Никакие отключения света не помешают: готовим торт "Пломбир" без выпечки

Когда времени в обрез, а еще и накладываются отключения света, на долгую кулинарную магию не решается никто. В таких случаях лучше напомнить простые и действенные рецепты, которые дарят отличный результат.

Торт "Пломбир" – это порция нежного наслаждения, которая понравится даже привередливым ценителям сладкого. И главное – для его приготовления даже не нужно включать духовку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok innakluchnik31. К теме Все одним коржом и в духовку: как приготовить пляцок "Баунти", когда нет времени Как приготовить торт "Пломбир" без выпечки? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

Тесто:

– 250 граммов муки;

– 80 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла;

– ванильный сахар по вкусу.

Крем:

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 500 граммов сметаны;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– ванильный сахар по вкусу. Готовим нежный торт без выпекания: видео Приготовление: Смешайте муку с сахаром и ванилином, добавьте масло и замесите мягкое тесто. Кукурузный крахмал слегка поджарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка - это придаст крему приятный вкус и аромат. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, введите масло и сметану, хорошо перемешайте венчиком. Добавьте поджаренный крахмал, поставьте массу на водяную баню и варите, постоянно помешивая, до загустения. В форме диаметром 18 сантиметров выкладывайте десерт слоями, чередуя тесто и крем. По желанию добавьте в тесто ложку какао или кокосовую стружку. Готовый торт поставьте в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. Какую сметану брать для десерта? Выбирайте сметану с высоким процентом жирности. Так крем будет воздушным и нежным, советует Moje gotowanie. Также стоит хорошо охладить ее перед приготовлением десерта. Так вы гарантированно получите лучший результат. Что еще приготовить? "Польский" пирог – это порция наслаждения, которую надо попробовать каждому.

А еще всем понравится жареная рыба, но надо ппозаботиться о золотой корочке.