Идеальный торт на День Валентина: вафельный "Рафаэлло" лучше всего дополнит романтику
- Вафельный торт "Рафаэлло" идеально подходит для Дня Валентина.
- Нужно дать крему хорошо остыть, чтобы вафли не размокли.
На Валентина каждая мелочь должна быть идеальной и романтичной. Невероятно вкусный и нежный торт идеально дополнит эту атмосферу.
"Рафаэлло" – это всегда о романтическом настроении и особых воспоминаниях. А с рецептом от победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной даже не придется прилагать к этому много усилий.
Как приготовить вафельный торт "Рафаэлло"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов маскарпоне;
– 200 граммов белого сгущенного молока;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 60 граммов белого шоколада;
– 60 граммов жареного миндаля;
– щепотка соли;
– экстракт ванили;
– 8 – 9 вафельных коржей;
– малина или другие ягоды.
Наслаждение без лишних усилий / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Для приготовления этого нежного десерта начните с миндаля: если орехи сырые, слегка прогрейте их на сухой сковороде до появления аромата, а затем измельчите ножом на маленькие кусочки.
- Для кремовой основы соедините маскарпоне со сгущенкой, всыпьте кокосовую стружку, добавьте щепотку соли для баланса вкуса, ваниль или немного ликера.
- Туда же отправьте подготовленный миндаль, а по желанию порцию растопленного белого шоколада, чтобы сделать вкус еще богаче.
- Готовый крем стоит выдержать в холодильнике примерно 15 – 20 минут, чтобы его текстура стала более плотной.
- После этого равномерно распределите массу густым слоем по вафельным коржам, не забывая смазать и самый верх десерта.
- Для декора прекрасно подойдут свежие ягоды или конфеты "Рафаэлло".
- Важно дать торту хорошо пропитаться, поэтому оставьте его в холоде минимум на 4 часа, а в идеале на всю ночь.
Как сохранить структуру вафель?
Если вафли размокнут, то на вкус торта это не повлияет, но он превратится в сплошную массу. Этого можно легко избежать благодаря простому секрету, рассказывает Kuchnia.
Наносить крем на вафли нужно только тогда, когда он хорошо остынет в холодильнике. Это замедлит процесс пропитки, благодаря чему вафли сохранят свой приятный хруст.
