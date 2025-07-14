Вы почувствуете себя на берегу моря: рецепт завтраковой тортильи от Джейми Оливера

Завтрак должен быть не только вкусным, но и ярким, чтобы задать настроение всему дню.

Тортилья – это отличная возможность вкусно поесть, не тратя много времени у плиты. Джейми Оливер предлагает популярную и сытную начинку, которая даст мощный заряд энергии для новых свершений, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Лучше конфет и других сладостей: простой рецепт домашней халвы от Лилии Цвит

Рецепт тортильи с авокадо, яйцами и сыром

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 томатов;

– немного петрушки;

– 1 лайм;

– 2 авокадо;

– 4 тортильи;

– 30 граммов зеленого лука;

– 50 граммов твердого сыра;

– 6 куриных яиц;

– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– сладкий соус чили по вкусу.

Приготовление:

Помидоры нарежьте крупными кусочками, переложите в миску и слегка присыпьте солью. Петрушку промойте, обсушите и мелко порубите, добавьте к томатам. Перец чили также измельчите и смешайте с остальными ингредиентами в миске. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру. Полейте мякоть соком лайма и нарежьте тонкими ломтиками. Зеленый лук сполосните и мелко нарежьте. В отдельной миске натрите твердый сыр, а затем взбейте яйца вместе с этим сыром до однородности. В сковороде разогрейте одну столовую ложку растительного масла и столько же сливочного масла. Влейте туда яично-сырную смесь и помешивайте лопаткой до частичного загустения. Добавьте измельченный зеленый лук, перемешайте еще раз и доведите омлет до готовности. Тортильи подогрейте на сухой сковороде. Выложите начинку на тортильи: сначала томатную смесь, затем несколько ломтиков авокадо, а затем порцию омлета. По желанию полейте любимым соусом и затрите сверху сыром.

Приятного аппетита!

Они всегда в тренде: рецепт любимых всеми сырных шариков.