День должен начинаться ярко: легендарные тосты с яйцом пашот

Вкусный и яркий завтрак – залог удачного дня. Тост с яйцом пашот точно входит в перечень блюд именно с таким эффектом.

Эти тосты пригодятся на каждый день. Несмотря на простоту приготовления они имеют удивительный вкус, благодаря чему имеют популярность во всем мире, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт тостов с яйцом пашот

Время: 10 минут

10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 ломтика тостового хлеба;

– 4 яйца;

– 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки уксуса;

– твёрдый сыр;

– кусочки ветчины или слабосоленой рыбы;

– овощи или листья салата.

Приготовление:

Поджариваем хлеб до румяной корочки. Параллельно готовим яйцо пашот: в кастрюле кипятим 1 литр воды, добавляем щепотку соли и немного уксуса. Быстро закручиваем воду ложкой, создавая воронку, и осторожно вбиваем туда сырое яйцо. Варим около 2 – 3 минут, после чего вынимаем его шумовкой. На обжаренный тост выкладываем овощи, лист салата, кусочек сыра, а сверху – яйцо пашот.

Приятного аппетита!

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