Лучше, чем МакДональдз: готовим традиционный американский бургер дома
- Классический американский гамбургер можно найти в различных заведениях – от уличных киосков до престижных ресторанов. Или же приготовить самому дома.
- Рецепт достаточно прост: сверху булочка, а внутрь мясную котлетку, разнообразные овощи и салат. Дополнить все соусом.
Бургер – одно из самых известных американских блюд, получившее культовый статус как на родине, так и на международном уровне. Его можно найти в самых разнообразных заведениях – от скромных уличных киосков и сетей быстрого питания до престижных ресторанов со звездами "Мишлен".
В погоне за идеальным бургером кулинарные эксперты отмечают важность достижения гармоничного баланса. Это охватывает выбор нежной булочки, сочного мяса, дополненного плавленым сыром, и разнообразных дополнительных ингредиентов. Именно таким рецептом американского бургера сегодня делится 24 Канал со ссылкой на Нежатин.
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Классический американский бургер
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов мяса (смесь говядины и свинины);
– 1 яйцо;
– 4 булочки для бургеров;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 4 маринованных огурца;
– листья салата, помидор, лук – по вкусу;
– 4 ломтика сыра;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- В большой миске смешайте мясо с яйцом, горчицей, луком, чесноком, солью и перцем. Сформируйте 4 котлеты диаметром около 10 сантиметров.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
- Разделите булочки пополам и поджарьте их на сковороде срезами вниз до золотистого цвета.
- Намажьте булочку соусом – смешанным майонезом, кетчупом, горчицей и мелко порезанными маринованными огурцами.
- Разместите на нее котлету и положите листочки салата, толстый кружок томата, несколько колец лука, сыра и еще слайсы маринованных огурцов. Накройте верхней частью булочки.
- Можете поджарить бургер на гриле или на сковороде с разогретым маслом. Можете смаковать.
Приятного аппетита!
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