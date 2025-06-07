Блюдо, точно должно быть на Троицу: фаршированные яйца с самой вкусной аутентичной начинкой

Яйца, сельдь и свекла – это фантастическое сочетание для аппетитной закуски, которую любили еще наши предки. А для того, чтобы закуска была менее калорийной, майонез можно заменить греческим йогуртом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Ингредиенты:

– 6 куриных яиц;

– 2 вареные свеклы;

– 2,5 филе сельди;

– 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу;

– пучок зеленого лука.

Приготовление:

Сварите шесть яиц вкрутую. Когда остынут – очистите их от скорлупы, разрежьте вдоль пополам. Белки отложите, а желтки переложите в глубокую миску – они станут основой для начинки.

Возьмите 2 небольшие свеклы (общей массой до 200 граммов). Ее можно заранее запечь в духовке или сварить до готовности. Измельчите свеклу ножом или натрите на крупной терке и добавьте к желткам.

Сельдь хорошо промойте в холодной воде, чтобы избавиться от избытка соли и рассола, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте рыбу как можно мельче и добавьте в миску с желтками и свеклой.

Добавьте майонез и мелко нарезанный лук. Посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.