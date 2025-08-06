6 августа, 13:52
Просто смешать и в духовку: нежная творожная запеканка, которая получается пышной и без муки
Основні тези
- Творожная запеканка – идеальный вариант завтрака или перекуса для всей семьи.
- Благодаря удачному, а главное простому рецепту, она получается невероятно нежной и пышной.
Творожная запеканка без муки – идеальное угощение для тех, кто жаждет сладкого без лишних хлопот с приготовлением. Это легкое и воздушное блюдо обещает домашний вкус, который невозможно приобрести в магазинах.
А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24.
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Как приготовить творожную запеканку без муки?
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 0,5 килограмма творога;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– ванильный сахар по желанию.
Приготовление:
- Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.
- В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут.
- Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.
Приятного аппетита!
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