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6 августа, 13:52
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Просто смешать и в духовку: нежная творожная запеканка, которая получается пышной и без муки

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Творожная запеканка – идеальный вариант завтрака или перекуса для всей семьи.
  • Благодаря удачному, а главное простому рецепту, она получается невероятно нежной и пышной.

Творожная запеканка без муки – идеальное угощение для тех, кто жаждет сладкого без лишних хлопот с приготовлением. Это легкое и воздушное блюдо обещает домашний вкус, который невозможно приобрести в магазинах.

А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как приготовить творожную запеканку без муки?

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 0,5 килограмма творога; 
– 3 столовые ложки сметаны; 
– 2 яйца; 
– 3 столовые ложки манной крупы; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– щепотка соли; 
– ванильный сахар по желанию.

Приготовление:

  1. Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.
     
  2. В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут. 
     
  3. Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами.

Приятного аппетита!

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