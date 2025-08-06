Творожная запеканка без муки – идеальное угощение для тех, кто жаждет сладкого без лишних хлопот с приготовлением. Это легкое и воздушное блюдо обещает домашний вкус, который невозможно приобрести в магазинах.

А еще это лучший вариант завтрака или сытного перекуса. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на News24. Читайте также Лучшего пирога на Спаса не существует: шарлотка с яблоками, которая получится у всех Как приготовить творожную запеканку без муки? Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 0,5 килограмма творога;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 2 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– ванильный сахар по желанию. Приготовление: Перетрите творог или перебейте в блендере вместе с другими ингредиентами. Масса должна получиться однородная.

В форму для выпекания с диаметром 18 сантиметров переложите массу и отправьте в духовку выпекаться при 180 градусов на 45 – 50 минут.

Готовую запеканку по желанию присыпьте сахарной пудрой и украсьте сезонными ягодами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ягодная панакота без сахара, которая не вредит фигуре.