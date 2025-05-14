Идеальный сладкий завтрак: воздушный десерт, в котором нет ни муки, ни масла

Творожная запеканка со структурой суфле – это то, что точно разнообразит ваши будни. Новый интересный день стоит начинать именно с такого блюда.

Эта нежная запеканка идеально дополнит утренний кофе и придаст энергии, чтобы начать новый день. Если хотите начать день с чего-то особенного, 24 Канал советует обратить внимание на этот рецепт портала Ukr.Media. Будет интересно Это печенье готовили все бабушки: рецепт мягкого печенья на сметане, что вернет в детство Рецепт творожной запеканки на завтрак Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 4 яйца;

– 250 граммов сметаны;

– 120 граммов сахара;

– 50 граммов кокосовой стружки;

– щепотка соли. Приготовление: Смешайте творог, сметану, желтки, ванильный сахар и крахмал. Взбейте все блендером до однородной кремовой консистенции, или протрите творог через сито и добавьте остальные ингредиенты. Охлажденные белки взбейте со щепоткой соли и сахаром до устойчивой пены. Осторожно подмешивайте их в творожную массу порциями, сохраняя легкость и воздушность. На этом этапе можно добавить любимую начинку - кокосовую стружку, ягоды, изюм, цукаты или фрукты. Форму застелите пергаментом, сделайте бортики немного выше, чтобы запеканка имела пространство подниматься. Выложите тесто в форму, по желанию посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой духовке до румяности. Во время приготовления духовку не открывайте. Дайте запеканке полностью остыть – она немного осядет, и это нормально. Приятного аппетита! Как будто только что из кафе: невероятные кексы из овсянки.