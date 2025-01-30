Нежность охватит вкусовые рецепторы: творожная запеканка без муки, что тает во рту

Ищете легкое, полезное и невероятно вкусное блюдо – приготовьте творожную запеканку без муки. Она не только проста в приготовлении, но и обещает таять во рту, что непременно вам понравится.

Это блюдо идеально подойдет как для завтрака, так и для десерта. Рецептом нежной творожной запеканки без муки делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Творожная запеканка без муки

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 3 яйца;

– 3 – 4 столовые ложки сахара или меда;

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахара;

– щепотка соли;

– изюм или сухофрукты - по желанию.

Приготовление:

В большой миске перетрите творог через сито или взбейте блендером, чтобы масса стала однородной и без комочков.

Добавьте яйца, сахар, щепотку соли, сметану, манку и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте до кремообразной консистенции. По желанию добавьте изюм или измельченные сухофрукты.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и выложите в нее творожную массу. Разровняйте поверхность ложкой.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 – 50 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовую запеканку оставьте в форме на 10 – 15 минут, чтобы она остыла и не распадалась при нарезании. Подавайте с вареньем, сметаной или ягодным соусом.

Приятного аппетита!

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