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6 марта, 16:00
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Готовятся быстро – съедаются мгновенно: вкуснейшие творожные кексы, которые превосходят покупные

Марта Касиянчук

Творожные кексы – замечательное дополнение к уютным чаепитиям. Это легкое в приготовлении лакомство требует простого смешивания всех ингредиентов в миске и разливания теста в формочки.

Их простота и вкус непременно поразят каждого. Рецептом простейших творожных кексов делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Творожные кексы – рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки манки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В миске в произвольном порядке смешайте все ингредиенты. Тщательно перебейте блендером и оставьте на несколько минут.
     
  2. Силиконовые формы смазывать не надо, а если у вас металлические, то используйте любое масло для смазки.
     
  3. Наполните формочки тестом на 2/3 и отправьте выпекаться в духовке, разогретой до 180 градусов, на 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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