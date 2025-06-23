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23 июня, 22:20
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Творог и фрукты: нежный и воздушный десерт, который вы будете готовить целое лето

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Десерт из творога и фруктов является легким в приготовлении и прекрасно подходит для летних посиделок.
  • Основные ингредиенты: творог, фрукты, варенье, сахарная пудра, желатин.

Летом, когда на улице жарко, всегда хочется чего-то прохладного и вкусненького. Этот десерт именно то, что нужно в таких ситуациях.

Нежный творог с фруктовыми оттенками просто не может оставить кого-то равнодушным. А еще этот десерт очень легкий в приготовлении, поэтому обязательно станет достоянием хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт творожного десерта с фруктами

  • Время: 20 минут + застывание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов сыра;
– 200 – 250 граммов фруктов;
– 300 граммов варенья;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 30 граммов желатина.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с сахаром в глубокой миске, отдельно сделайте так же со сметаной. Затем объедините обе массы до однородности.

  2. Фрукты хорошо промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно широкой глубокой формы.

  3. Желатин залейте теплой водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. Затем осторожно растопите его (не доводя до кипения) и дайте немного остыть.

  4. Вливайте желатин в творожно-сметанную смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая.

  5. Полученной массой залейте фрукты и уберите форму в холодильник минимум на час-полтора, пока десерт не застынет.

  6. Перед подачей нарежьте желейную массу порционно и украсьте кусочками свежих фруктов или ягодами.

Приятного аппетита!

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