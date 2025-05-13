Даже макароны будут пахнуть котлетами: дешевый ужин, который покорит ваших родных

Для того, чтобы подать к столу вкусную трапезу, не обязательно проводить большие закупки. С правильными рецептами бюджетность и невероятный вкус легко совместить.

Котлеты с макаронами – это универсальная опция на все случаи жизни. Клди блюдо дешевое и вкусное, становится трудно найти отговорку, чтобы выбрать что-то другое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Школа жизни".

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Рецепт вкусных макарон с котлетами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов мяса;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 400 граммов макарон;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Положите мясо, лук и чеснок в чашу блендера, добавьте соль, перец и, по желанию, другие приправы. Измельчите до однородности. Если блендера нет, воспользуйтесь мясорубкой. Из полученной массы сформируйте котлеты и быстро обжарьте их с обеих сторон на сильном огне до румяной корочки - внутри они еще должны оставаться сырыми. В кастрюлю с толстым дном всыпьте макароны, немного подсолите и выложите сверху котлеты. Залейте все кипятком так, чтобы макароны были полностью покрыты. Накройте крышкой и варите на среднем огне до полного впитывания жидкости макаронами.

Приятного аппетита!

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