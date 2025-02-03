3 февраля 2025, 15:49
Вафельные трубочки со вкусом детства: готовим любимое лакомство с кремом дома
Вафельные трубочки – ностальгическое лакомство, вызывающее теплые воспоминания о детстве. Кто-то смакует этот хрустящий десерт со сгущенкой, другие предпочитают белый крем.
Сегодня 24 Канал со ссылкой на инстаграм @kuskus.tv делится рецептом второго варианта – вафельных трубочек с белковым кремом. Готовьте сразу двойную порцию, потому что их всегда мало!
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Вафельные трубочки с белковым кремом
- Время: 45 минут
- Порции: 5
Ингредиенты для теста:
– 5 яиц;
– 200 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов масла сливочного 82%.
Для крема:
– 4 яичных белка;
– 200 граммов сахара;
– 1/2 стакана воды.
Приготовление:
- Размягчите масло, добавьте сахар и перетрите до однородности.
- Добавьте муку, замесите тесто, а потом введите яйца и перемешайте миксером.
- Тем временем разогрейте вафельницу и выкладывайте по ложке теста на середину. Выпекайте 2 – 3 минуты.
- Горячий "блинчик" снимите и быстро сверните в трубочку. Повторите эту процедуру со всем тестом.
- Для крема смешайте воду с сахаром и на медленном огне доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Взбейте белки до устойчивых пиков, и постепенно влейте горячий сироп, продолжая помешивать миксером.
- Теперь наполните трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.
Приятного аппетита!
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