Вафельные трубочки со вкусом детства: готовим любимое лакомство с кремом дома

Вафельные трубочки – ностальгическое лакомство, вызывающее теплые воспоминания о детстве. Кто-то смакует этот хрустящий десерт со сгущенкой, другие предпочитают белый крем.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на инстаграм @kuskus.tv делится рецептом второго варианта – вафельных трубочек с белковым кремом. Готовьте сразу двойную порцию, потому что их всегда мало!

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Вафельные трубочки с белковым кремом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 5

Ингредиенты для теста:

– 5 яиц;

– 200 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 250 граммов масла сливочного 82%.



Для крема:

– 4 яичных белка;

– 200 граммов сахара;

– 1/2 стакана воды.

Приготовление:

Размягчите масло, добавьте сахар и перетрите до однородности.

Добавьте муку, замесите тесто, а потом введите яйца и перемешайте миксером.

Тем временем разогрейте вафельницу и выкладывайте по ложке теста на середину. Выпекайте 2 – 3 минуты.

Горячий "блинчик" снимите и быстро сверните в трубочку. Повторите эту процедуру со всем тестом.

Для крема смешайте воду с сахаром и на медленном огне доведите до кипения, постоянно помешивая.

Взбейте белки до устойчивых пиков, и постепенно влейте горячий сироп, продолжая помешивать миксером.

Теперь наполните трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.

Приятного аппетита!

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