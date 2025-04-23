Как сварить свеклу за 5 минут: так делают все опытные хозяйки
- Эффективный способ приготовления свеклы в микроволновке занимает всего 5 минут.
- Свеклу нужно поместить в рукав для запекания, сделать отверстия, и готовить на максимальной мощности.
Семьи могут чаще наслаждаться любимым блюдом селедкой под шубой, а также разнообразными салатами с отварной свеклой. Приготовление этого корнеплода больше не требует многочасовой варки на плите.
Опытные хозяйки раскрыли эффективный способ приготовления свеклы в микроволновой печи, который экономит время и занимает всего 5 минут, передает 24 Канал.
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Как варить свеклу
Свеклу среднего размера легко можно приготовить в микроволновой печи. Для этого следует тщательно вымыть свеклу, обрезать ботву, оставив кожуру и хвостик целыми.
Очищенную свеклу поместить в рукав для запекания, надежно завязать его и сделать два-три небольших отверстия, чтобы рукав не лопнул в процессе приготовления.
Затем переложить подготовленную свеклу на тарелку, пригодный для использования в микроволновой печи, и выставить прибор на максимальную мощность. Идеальное время приготовления свеклы среднего размера – примерно 5 минут.
Как сварить свеклу за 5 минут / Фото Unsplash
Однако, следует подождать несколько минут после срабатывания таймера, прежде чем открывать дверцу микроволновой печи. После приготовления погрузить свеклу в миску с холодной водой, чтобы охладить ее.
Этот метод не только сохраняет вкус, но и придает свекле текстуру, похожую на печеную, что делает ее вкусным дополнением к любому блюду.
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