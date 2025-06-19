Будете благодарны себе, что его заготовили: рецепт вкуснейшего варенья из черешни

Обычно из черешни варят компот, но будет не лишним заготовить и вкусное варенье. Поверьте – оно подарит вам просто незабываемые впечатления.

Лето – это не только время любимых вкусностей, но и возможность заготовить их запасы на целый год. Варенье из черешни – это та консервация, которая должна быть на полке в каждом доме, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Флориум". Интересно Не все то коньяк, что так называется: как отличить оригинал от подделки Рецепт варенья из черешни Время : 24 часа

: 24 часа Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 килограмм черешни;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды. Приготовление: Прежде всего подготовьте чистую и сухую кастрюлю для приготовления консервации. В нее насыпьте сахар и залейте водой. Черешню тщательно промойте, удалите косточки с помощью палочки или специального инструмента. Поставьте кастрюлю на огонь и сварите сироп, доведя воду с сахаром до кипения, пока сахар полностью не растворится. После этого осторожно всыпьте в сироп подготовленную черешню. Когда варенье закипит, сразу снимите его с плиты и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 12 часов. После настаивания повторно доведите варенье до кипения и снова остудите. Повторите этот процесс 3 – 5 раз, пока не достигнете желаемой густоты. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, плотно закрутите крышками. Поставьте банки вверх дном, укройте полотенцем и дайте полностью остыть. Храните варенье в темном прохладном месте. Приятного аппетита! Особый деликатес: как сделать вкусный шашлык из печени.