Идеальные пропорции и сказочный результат: варенье из смородины – вкус, который граничит с изысканностью
- Варенье из смородины является идеальным дополнением к выпечке и имеет изысканный вкус и аромат.
- Лучше приготовить его с запасом, в любом случае до следующего сезона не останется и баночки.
Варенье из смородины просто должно быть в плане заготовки на зиму. И не бойтесь сделать большие запасы – до следующего сезона они не будут стоять.
Варенье из смородины станет идеальным дополнением к булочкам, блинчиков и других вкусностей. Оно поражает не только совершенным вкусом, но и ароматом, который немедленно соберет за столом всех родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ania gotuje.
Интересно Невероятная вкуснятина: готовим на завтрак многоуровневый горячий сэндвич
Рецепт варенья из смородины
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара;
– полстакана воды.
Приготовление:
Смородину переберите, уберите лишний мусор и оборвите плодоножки. Затем хорошо промойте ягоды под струей холодной воды.
Переложите чистую смородину в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к ней сахар и налейте воду.
Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и варите примерно 30 минут, время от времени помешивайте
Горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные банки и герметично закрутите крышками.
Банки переверните вверх дном и дайте им полностью остыть.
Храните смородиновое варенье в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
Лучший дуэт: десерт из клубники и банана без выпекания.