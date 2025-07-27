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28 июля, 08:04
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"Черное золото": варенье из смородины "как в деревне" – идеальная структура и насыщенный вкус

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Смородиновое варенье должно быть в каждой кладовой, ведь открывает перед хозяйками много возможностей.
  • Благодаря консистенции оно прекрасно подойдет даже для выпечки.

Смородиновое варенье – это лакомство, которое должно быть в каждой кладовке. Это лакомство откроет множество возможностей, когда на улице станет прохладно.

Это варенье скорее напоминает густое желе, поэтому станет отличным выбором даже для ароматной выпечки. Всего несколько ингредиентов – это чудо уже в вашей кладовой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Как сделать смородиновое желе на зиму?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2 баночки

Ингредиенты:
– 1 килограмм черной смородины;
– 200 миллилитров воды;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  1. Ягоды хорошо промываем и перебираем.
  2. Кладем смородину в кастрюлю и добавляем воду. Ставим на средний огонь и варим 5 минут после закипания.
  3. Перебиваем смородину блендером. Возвращаем в кастрюлю, после закипания добавляем сахар и варим 15 минут, не забываем помешивать.
  4. Разливаем в стерилизованные банки, ставим вверх дном и укутываем до остывания.
  5. На ночь поставьте в холодильник, чтобы варенье хорошо застыло.

Приятного аппетита!

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