"Черное золото": варенье из смородины "как в деревне" – идеальная структура и насыщенный вкус

Смородиновое варенье – это лакомство, которое должно быть в каждой кладовке. Это лакомство откроет множество возможностей, когда на улице станет прохладно.

Это варенье скорее напоминает густое желе, поэтому станет отличным выбором даже для ароматной выпечки. Всего несколько ингредиентов – это чудо уже в вашей кладовой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Как сделать смородиновое желе на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 баночки

Ингредиенты:

– 1 килограмм черной смородины;

– 200 миллилитров воды;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Ягоды хорошо промываем и перебираем. Кладем смородину в кастрюлю и добавляем воду. Ставим на средний огонь и варим 5 минут после закипания. Перебиваем смородину блендером. Возвращаем в кастрюлю, после закипания добавляем сахар и варим 15 минут, не забываем помешивать. Разливаем в стерилизованные банки, ставим вверх дном и укутываем до остывания. На ночь поставьте в холодильник, чтобы варенье хорошо застыло.

Приятного аппетита!

Заменит хлеб: вкусная выпечка из муки и масла.