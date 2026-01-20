Идеальная начинка для вареников с картошкой: выбирайте из 5 вариантов
- Вареники с картофелем является популярным украинским блюдом.
- Начинка из картофеля нравится всем, но ее можно разнообразить другими добавками.
Вареники с картошкой – одно из любимых блюд украинцев. Чем его обогатить – рассмотрим в материале.
Картофель – это прекрасная основа начинки для любимых вареников. Что к ней стоит добавить – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Какие есть варианты начинки для вареников с картофелем?
- Картофель с поджаренным луком и шкварками
Это одна из самых популярных начинок. Отварите картофель и растолките его так, чтобы масса оставалась немного неоднородной.
Добавьте щедрую порцию поджаренного до золотистости лука и мелко нарезанные шкварки. Хорошо поперчите и перемешайте. Такую начинку используйте не только для вареников, но и для пирогов или кукурузных пирогов.
- Картофель с брынзой
Закарпатскую брынзу используйте без добавления соли. Отварите картофель, разомните его и смешайте с раскрошенной брынзой. Начинка получается нежной, но с выразительным вкусом. Используйте ее для вареников, блинов или запекайте в духовке.
Любимое блюдо украинцев / Фото Freepik
- Картофель с грибами
Сушеные белые грибы предварительно замочите в воде, затем мелко нарежьте и обжарьте вместе с луком до аромата. Смешайте грибы с картофельным пюре. Начинка получается очень ароматной, сытной и прекрасно подходит для постных блюд.
- Картофель с чесноком и смальцем
В горячий толченый картофель добавьте растопленный смалец и мелко измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Начинка получается насыщенной, ароматной и очень "домашней". Используйте ее не только для вареников, но и для хлебцев или открытых пирогов.
- Картофель с капустой
Отваренный картофель смешайте с тушеной квашеной капустой и обжаренным луком, советует Shuba. Начинка получается с легкой кислинкой и особенно подходит в холодное время года. Используйте ее для вареников или запеченных рулетов.