Картофель – это прекрасная основа начинки для любимых вареников. Что к ней стоит добавить – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Какие есть варианты начинки для вареников с картофелем?

Картофель с поджаренным луком и шкварками

Это одна из самых популярных начинок. Отварите картофель и растолките его так, чтобы масса оставалась немного неоднородной.

Добавьте щедрую порцию поджаренного до золотистости лука и мелко нарезанные шкварки. Хорошо поперчите и перемешайте. Такую начинку используйте не только для вареников, но и для пирогов или кукурузных пирогов.

Картофель с брынзой

Закарпатскую брынзу используйте без добавления соли. Отварите картофель, разомните его и смешайте с раскрошенной брынзой. Начинка получается нежной, но с выразительным вкусом. Используйте ее для вареников, блинов или запекайте в духовке.

Любимое блюдо украинцев / Фото Freepik

Картофель с грибами

Сушеные белые грибы предварительно замочите в воде, затем мелко нарежьте и обжарьте вместе с луком до аромата. Смешайте грибы с картофельным пюре. Начинка получается очень ароматной, сытной и прекрасно подходит для постных блюд.

Картофель с чесноком и смальцем

В горячий толченый картофель добавьте растопленный смалец и мелко измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Начинка получается насыщенной, ароматной и очень "домашней". Используйте ее не только для вареников, но и для хлебцев или открытых пирогов.

Картофель с капустой

Отваренный картофель смешайте с тушеной квашеной капустой и обжаренным луком, советует Shuba. Начинка получается с легкой кислинкой и особенно подходит в холодное время года. Используйте ее для вареников или запеченных рулетов.

