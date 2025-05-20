Результат будет феноменальным: в чем знаменитые шеф-повара варят картофель

Вареный картофель – один из самых популярных гарниров. Однако опытные кулинары отмечают, что обычно хозяйки не получают тот результат, которого можно ожидать от любимого пюре.

Оказывается, что варить картошку в воде – точно не лучшее решение. 24 Канал предлагает обратить внимание на совет популярной кулинарки Розмари Гилл, которым она поделилась на своей странице в ТикТок.

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В чем лучше всего варить картофель

По словам кулинарки, варить картофель лучше всего в молоке. Именно эта жидкость позволит получить самое вкусное пюре, которое вы когда-либо готовили.

Любимое сочетание / Фото Pixabay

Картофель похож на макароны. Он выделяет крахмал в жидкость, в которой варится. И он становится "жидким золотом", что позволяет нам получить пышное, шелковистое, кремовое пюре,

– объяснила Розмари Гилл.

Молоко позволяет сохранить весь крахмал и заменяет жирные сливки, которые часто добавляют при приготовлении пюре.

Когда картофель варится в молоке, все, что нужно – размять его в той же кастрюле. И тогда ваше пюре получится нежным, сливочным и шелковым, как никогда.

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