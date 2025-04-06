Рис точно будет белым и растворимым: ложка какого ингредиента это гарантирует

Рис – это отличный гарнир и основа для множества блюд. Варить его несложно, однако важно знать несколько секретов, чтобы результат точно получился идеальным.

Знание тонкостей приготовления даже самых простых блюд отличает опытных кулинаров от любителей. Иногда даже одна простая манипуляция способна превратить обычное блюдо в шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как сварить идеальный рис

Когда вы в следующий раз возьметесь за приготовление риса, обязательно убедитесь, что у вас еще есть хотя бы небольшое количество уксуса. Этот простой ингредиент сделает ваш рис просто непревзойденным.

Уксус – надежный помощник в приготовлении риса / Фото Freepik

На 2 литра воды достаточно 1 чайной ложки уксуса. Добавлять его нужно тогда, когда вода уже закипит.

Благодаря уксусу крупинки риса не будут слипаться, а после приготовления цвет риса будет белоснежно-белым, как на картинке.

Едва ли не единственный суп, который обожают все: простой рецепт любимой солянки.