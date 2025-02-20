В магазин ходить дольше: ароматные ватрушки всего за 20 минут

Ватрушка замечательная выпечка, которую хоть дома подавай, хоть на работу для перекуса бери. Вкусная выпечка бывает быстрой, и этот рецепт ярко это иллюстрирует.

Эти ватрушки такие нежные и ароматные, что вам придется устоять перед соблазном готовить их каждый день. Тем более, что весь процесс занимает совсем мало времени. 24 Канал предлагает обязательно воспользоваться рецептом из TikTok emiliya.yevtushenko1991.

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Рецепт быстрых ватрушек

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 360 граммов коровьего сыра;

– 2 яйца;

– 8 столовых ложек муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

для начинки:

– 100 граммов варенья или сметаны (можно использовать сыр Маскарпоне);

– 1 чайная ложка сахара;

– фрукты.

Приготовление:

Ингредиенты для теста смешиваем, замешиваем тесто. Делим тесто на части и формируем шарики. Шарики раскатываем, делаем углубления и выпекаем 10 минут при 170 градусах. Добавляем в ватрушки крем и фрукты и выпекаем еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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