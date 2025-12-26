Укр Рус
26 декабря, 15:48
2

От мяса невозможно отличить: как вкусно пожарить грибы вешенки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Вешенки – это грибы, которые могут заменить мясо благодаря своему вкусу.
  • Они легко готовятся и подходят к любому гарниру.

Вешенки – это замечательные грибы, которые могут стать решением на каждый день. Они просты в приготовлении и дарят совершенный вкус, который дополнит любой гарнир.

Вешенки – это прекрасная альтернатива мясу, которая порадует не только бюджетом, но и особым вкусом. Немного приложений, несколько минут – и на вашем столе уже парит аппетитное блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Как вкусно приготовить вешенки?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 400 граммов вешенок;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 2 зубчика чеснока;
– специи по вкусу;
– кляр – по желанию.

Легко и вкусно / Скриншот из видео "Вкусная кухня с Натальей Данилюк"

Приготовление:

  1. Грибы хорошо промойте, срежьте твердые кончики ножек, нарежьте вешенки крупными кусками и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Чеснок мелко нарежьте и подрумяньте на сковороде с разогретым маслом.
  3. Добавьте грибы и жарьте, помешивая, до аппетитной золотистости.
  4. Посыпьте специями по вкусу и готовьте еще несколько минут, пока вешенки не станут мягкими.

Какие специи лучше всего подходят к вешенкам?

Во-первых, вешенки лучше всего жарить на сливочном масле. Оно придаст грибам особый колорит. Тимьян и розмарин – замечательные травы, которые сочетаются с этими грибами, пишет Kuchnia.

Также стоит добавить к грибам щепотку кориандра и немного соевого соуса. С этими дополнениями блюдо приобретет особый азиатский оттенок.

Что еще стоит приготовить?

