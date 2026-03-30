Не только из свинины: из чего приготовить домашнюю ветчину на праздники

Домашняя ветчина на праздничном столе всегда выглядит по-особенному. В ней есть что-то очень простое и одновременно особенное – без лишних хлопот, без сомнительного состава, но с понятным вкусом.

Сочную, нежную и аппетитную ветчину легко приготовить и из индюшиного филе, информирует Recipes Ira. Оно хорошо держит форму, красиво режется на ломтики и прекрасно подходит для праздников.

Как приготовить ветчину на праздники?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– индюшиное филе весом примерно 1,2 – 1,5 килограмма;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1 столовую ложку масла;

– 5 столовых ложек соевого соуса;

– 1 чайную ложку паприки;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы.

Праздничное мясо, от которого все будут в восторге

Приготовление:

Индюшиное филе натрите солью, паприкой, маслом, соевым соусом и дижонской горчицей. Мариновать мясо не нужно, поскольку во время запекания специи хорошо пропитают его. По желанию можно использовать нитритную соль – тогда ветчина будет храниться в холодильнике до 7 дней, но подойдет и обычная соль. После этого запекайте мясо в режиме "конвекция" 2 часа при температуре 90 градусов, затем выключите духовку и оставьте индюшиное филе внутри, пока оно полностью не остынет.

Сколько времени лучше всего мариновать мясо?

Если мясо маринуется во влажном маринаде, то есть в рассоле с водой, солью, специями, иногда сахаром и чесноком, ему нужно не менее 12 часов, сообщает The Roasted Root. Но для большого куска этого часто мало. Лучше всего оставлять в маринаде на 18 – 24 часа в холодильнике, чтобы соль и специи успели пройти внутрь.

Если мясо просто натирают солью, специями, травами, иногда горчицей или измельченным чесноком без добавления жидкости, то такой способ требует больше времени. Соль постепенно вытягивает влагу, а потом снова возвращает ее обратно уже вместе со вкусом. Для сухого маринования ветчины обычно нужно не менее суток, а лучший результат часто дают 24 – 48 часов.

