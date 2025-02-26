26 февраля, 21:11
Они легко могут посоревноваться с чебуреками: готовим знаменитые винницкие лежни с капустой
Это кулинарное достояние точно заслуживает того, чтобы вы обратили на него внимание. Более того: это блюдо легко может войти в топ ваших любимых.
Лежни напоминают картофельные зразы, которые можно наполнить любой начинкой. Винничане традиционно делают их с тушеной капустой и салом, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться именно этим рецептом от kuskus.tv.
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Рецепт винницких лежней
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– стакан квашеной капусты;
– 1 луковица;
– 1 маленький чеснок;
– 100 граммов сала;
– 2 яйца;
– полстакана муки;
– 100 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Варим картофель до мягкости.
- Делаем пюре, добавляем яйцо и муку, солим и перчим. Замешиваем тесто.
- Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сале до золотистости, солим и перчим.
- Добавляем квашеную капусту и тушим несколько минут.
- Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Выкладываем слой картофельного пюре, выкладываем начинку и накрываем другим слоем картофеля.
- Формируем пирожки.
- Готовим в духовке 15 – 20 минут при 180 градусах.
- Подаем со сметаной.
Приятного аппетита!
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