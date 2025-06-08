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8 июня, 23:55
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Не будете успевать делать: закуска из элементарных продуктов, которую хозяйки уже окрестили гениальной

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Закуска состоит из элементарных продуктов с правильным сочетанием.
  • Хозяйки назвали эту закуску гениальной за ее простоту и вкус.

Главное в блюде не количество ингредиентов, а их правильное сочетание. Это позволяет сделать шедевр даже из самых простых продуктов.

Эта намазка беконом настолько вкусная, что вас остается только успевать готовить новую порцию. Фантастический вкус с самыми простыми продуктами – именно так ее описывают хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Рецепт намазки с беконом

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 80 граммов сырокопченого бекона;
– 4 яйца;
– 1 плавленый сырок;
– зелёный лук;
– чайная ложка горчицы;
– 8 кусочков батона;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Бекон слегка подрумяниваем на сухой сковороде. На этом же жире обжариваем батон.
  2. Бекон нарезаем соломкой, добавляем измельченный лук и натираем сваренные яйца.
  3. Натираем сырок и добавляем горчицы, все хорошо перемешиваем.
  4. Добавляем майонез, солим и перчим по вкусу, перемешиваем и подаем на поджаренных ломтях батона.

Приятного аппетита!

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