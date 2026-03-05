Зовем тепло невероятной окрошкой: рецепт супа, который обожают все
- Окрошка – популярный летний суп, который часто подают охлажденным.
- Этот суп идеально подходит для весенней погоды, когда все ждут тепла.
Окрошка – это всегда об ощущении лета и наслаждении солнцем. Зима уже отходит, так почему бы не начать наслаждаться им уже сейчас?
Окрошка – это тот суп, который радушно приветствуют на столе даже те, кого трудно записать в ряды сторонников жидких блюд. Обычно им наслаждаются летом охлажденным, но и сейчас, когда все так заждались желанного тепла, он будет очень кстати, рассказывает портал Cookpad.
Как приготовить вкусную окрошку?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3,5 литра воды;
– соль, перец и горчица по вкусу;
– 6 картофелин, вареных в мундирах;
– 6 свежих огурцов;
– 400 граммов колбасы;
– 5 вареных яиц;
– пучок петрушки и укропа;
– 200 граммов сметаны;
– 200 граммов майонеза.
Любимые ингредиенты в одной тарелке / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Отварной картофель, яйца, колбасу и свежие огурцы измельчите аккуратным мелким кубиком.
- Добавьте к нарезке большую порцию свежей зелени.
- Заправку готовим отдельно: соедините майонез и сметану в равных пропорциях, добавьте соль, перец, немного горчицы и лимонную кислоту для приятной кислинки.
- Чтобы соус стал однородным, разведите его небольшим количеством теплой воды, тщательно размешайте и влейте к овощной смеси.
- После этого постепенно добавьте холодную воду, регулируя густоту на свой вкус.
- После окончательного смешивания обязательно попробуйте окрошку, при необходимости откорректируйте уровень соли или кислоты и отправьте кастрюлю в холодильник.
Какие еще основы можно использовать?
Использование кефира вместо воды делает окрошку более сытной и кремовой, превращая ее в густой охлажденный суп. Кисломолочная основа с естественной кислинкой идеально сочетается с горчицей и сметаной, создавая бархатную текстуру, которая обволакивает каждый кусочек овощей, рассказывает Shuba.
Если вы выбираете кефир, лучше брать продукт средней жирности и по желанию разбавлять его небольшим количеством сильногазированной минералки – это придаст блюду приятной "шипучести" и легкости.
Натуральный белый квас станет отличной альтернативой для тех, кто любит традиционный резкий вкус. В отличие от сладкого темного кваса, белый окрошковый вариант имеет хлебный аромат и выраженную кислинку, которая прекрасно заменяет лимонную кислоту.
