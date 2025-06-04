Без грамма муки: рецепт кабачков, по которому вы захотите готовить их все лето

Кабачки точно входят в число фаворитов сезона, и каждая хозяйка должна уметь готовить их разнообразным способом. Впрочем, этот рецепт вам точно захочется использовать как можно чаще.

Эти кабачки могут стать вкусным питательным завтраком или аппетитной закуской во время семейной трапезы. Рулетики получаются крайне нежными, а без грамма муки они еще и не навредят фигуре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт кабачковых рулетиков

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов брынзы или феты;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– горсть грецких орехов;

– 2 средних кабачка;

– 4 яйца;

– зелень по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Зелень нарезаем и блендируем. Также добавляем чеснок и орехи, перебиваем в однородную массу. Добавляем сыр и хорошо перемешиваем вилкой. Кабачки натираем, солим и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишней воды. Яйца взбиваем и смешиваем с кабачками. Хорошо разогреваем сковородку. Выкладываем порцию кабачковой массы, когда она немного схватится – распределяем по сковороде в блинчик. Когда блин снизу будет золотистым – выкладываем начинку и заворачиваем блин в рулет с помощью лопатки. Подаем рулетики горячими, можно полить их топленым сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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