Есть кабачки – есть возможность приготовить вкусности, от которых все будут в восторге. Даже котлетки из этого овоща получаются просто божественными.

Эти котлетки станут для хозяек настоящим подарком, ведь вы уже никогда не будете беспокоиться о том, что делать с большими запасами кабачков. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом из TikTok o.cooking_s. Будет интересно Настоящее сокровище этого лета: закуска из кабачков, которая мигом исчезает со стола Как приготовить овощные котлеты из кабачков? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 2 моркови;

– зелёный лук;

– 2 яйца;

– 180 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 столовые ложки манки;

– 1 столовая ложка муки;

– панировочные сухари;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец, паприка, итальянские травы по вкусу. Приготовление: Кабачки и морковь мелко натираем и отжимаем лишнюю воду. Смешиваем овощи, добавляем яйца и другие ингредиенты. Замешиваем тесто. В конце натираем сыр и еще раз хорошо перемешиваем. Формируем котлетки и жарим на среднем огне до аппетитной золотистой корочки. Приятного аппетита! Он заслуживает рестораны: как сделать кабачковый рулет с красной рыбой.