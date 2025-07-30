Кабачки никогда не будут пропадать: овощные котлетки, которые влюбят с первого кусочка
- Кабачки могут быть использованы для приготовления вкусных овощных котлеток.
- Котлетки из кабачков получаются очень вкусными и могут поразить даже гурманов.
Есть кабачки – есть возможность приготовить вкусности, от которых все будут в восторге. Даже котлетки из этого овоща получаются просто божественными.
Эти котлетки станут для хозяек настоящим подарком, ведь вы уже никогда не будете беспокоиться о том, что делать с большими запасами кабачков. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом из TikTok o.cooking_s.
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Как приготовить овощные котлеты из кабачков?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 2 моркови;
– зелёный лук;
– 2 яйца;
– 180 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 столовые ложки манки;
– 1 столовая ложка муки;
– панировочные сухари;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец, паприка, итальянские травы по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки и морковь мелко натираем и отжимаем лишнюю воду.
- Смешиваем овощи, добавляем яйца и другие ингредиенты. Замешиваем тесто.
- В конце натираем сыр и еще раз хорошо перемешиваем.
- Формируем котлетки и жарим на среднем огне до аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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